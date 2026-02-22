Anp Cia Bandiera confermato presidente | Serve un nuovo patto sociale su pensioni e sanità

Bandiera rimane presidente dell’Anp Cia dopo la conferma elettorale, che riflette la volontà di rafforzare il ruolo dell’associazione. La sua nomina si accompagna a una proposta chiara: creare un nuovo patto sociale dedicato alle pensioni e alla sanità pubblica. In questa fase, l’obiettivo principale è rilanciare le zone interne del territorio ferrarese e promuovere un modello di welfare più equo. La discussione si concentra sulla definizione di un progetto condiviso per il settore.

“Non un semplice rinnovo di cariche, ma un vero e proprio manifesto politico e sociale per rimettere al centro un welfare più giusto, la difesa della sanità pubblica e il rilancio delle aree interne del territorio ferrarese”. È con questo spirito i membri di Anp Cia Ferrara celebrano la Nona assemblea elettiva, che ha confermato Andrea Bandiera alla guida dell’associazione per i prossimi quattro anni. Bandiera, pensionato ancora molto attivo e profondamente legato al tessuto rurale, avrà il compito di tradurre in azione sindacale le sfide emerse dal documento programmatico nazionale. Insieme a lui arriva anche la riconferma di Enrico Bergami come vicepresidente che affiancherà Bandiera e il consiglio dei pensionati di Cia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Cia Sicilia occidentale: Paladino eletto presidente, Basset confermato direttoreMatteo Paladino, giovane imprenditore agricolo di 33 anni di Marsala, è stato eletto presidente della Cia Sicilia Occidentale, a causa del suo impegno nel settore e della volontà di portare novità.

Fumarola: ora patto sociale, serve dialogo e non alzare decibelLa recente mobilitazione dei sindacati in Italia riflette un crescente confronto sul futuro economico e sociale del paese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: IX Assemblea di Anp Cia Ferrara: Andrea Bandiera confermato alla presidenza; Anp-Cia, vertici confermati. Bandiera ancora al timone: Più risorse per la sanità.

Anp-Cia, vertici confermati. Bandiera ancora al timone: Più risorse per la sanitàLa IX assemblea elettiva di Anp-Cia Ferrara ha confermato Andrea Bandiera alla guida dell’associazione per i prossimi quattro anni. Bandiera, pensionato ancora molto attivo e profondamente legato al t ... ilrestodelcarlino.it

Senigallia ha ospitato l’assemblea provinciale di ANP-CiaSi è svolta a Senigallia, all’Hotel Raffaello, l’ assemblea provinciale Ancona di ANP-Cia, l’associazione pensionati di Cia Agricoltori Italiani, che ha visto la partecipazione di 31 delegati: è stato ... senigallianotizie.it

ANP–CIA Abruzzo: Valterio Paolucci è il nuovo presidente regionale. Leggi qui https://www.sansalvo.net/notizie/associazioni/54275/anpcia-abruzzo-valterio-paolucci-e-il-nuovo-presidente-regionale - facebook.com facebook