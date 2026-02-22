Angela Buttiglione si confessa | Il video è una droga smettere non è facile

Angela Buttiglione si confessa: il video è una droga, smettere non è facile. La sua abitudine a guardare contenuti online ha portato a un uso compulsivo, influenzando le sue giornate e i momenti di relax. Nonostante i tentativi di ridurne la frequenza, si trova spesso a perdere ore davanti allo schermo. La sua esperienza evidenzia come la dipendenza digitale possa colpire anche chi, come lei, ha sempre mantenuto un atteggiamento equilibrato.

Angela Buttiglione - modi garbati, voce pacata, sorriso rassicurante - è entrata nelle nostre case per 25 anni raccontandoci, dalla tv, cosa succedeva nel mondo. Prima donna a condurre il Tg delle 20 su Rai1 («In quegli anni la Rai era maschilista»), giornalista vaticanista («Ho conosciuto due santi») e poi direttore di Rai Parlamento e della TGR, è sempre riuscita a far coesistere una brillante carriera e una famiglia numerosa («Ho cresciuto quattro figli e dopo il Tg tornavo a casa a preparare la cena per tutti»). Fin quando, nel 2009, è andata in pensione e ha deciso di ritirarsi completamente dal video: «I telegiornali di oggi? No, non mi piacciono: le conduzioni sono troppo teatrali». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

