Il progetto di un anfiteatro nel Parco del Curone ha sollevato proteste perché i residenti criticano il volume di terra di riporto di 8mila metri cubi, proveniente da un cantiere edile vicino. La scelta di utilizzare il terreno ha provocato disagi e preoccupazioni tra chi frequenta il parco. Le lamentele si concentrano sulla modifica dell’ambiente naturale e sul rumore causato dai lavori. La discussione sulla sua realizzazione continua a dividere la comunità locale.

Non piace a nessuno il progetto di un anfiteatro all’aperto nel cuore del Parco del Curone, realizzato con 8mila metri cubi di terra di riporto da un cantiere edile. Alla fine ne deve prendere atto pure il sindaco di Montevecchia, che quel progetto lo ha proposto e sostenuto. "Ho capito che il progetto non piace – sospira Ivan Pendeggia, al termine di una affollata e concitata assemblea pubblica, durante cui ha provato a spiegare in tutti i modi le sue ragioni – Porto a casa il "no"". Nonostante la sfiducia palese sul suo operato e ancor di più su come abbia gestito, anzi mal gestito, la pratica, prova comunque a cogliere segnali positivi, almeno di facciata: "Nonostante la contrarietà al progetto, sono comunque soddisfatto, perché c’è stata molta partecipazione e la partecipazione è sempre positiva", prova a ostentare ottimismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Anfiteatro nel parco. Boomerang sul sindaco.

