Andrea Valenti | Dobbiamo votare ’no’ Democrazia a rischio

Andrea Valenti ha dichiarato che il voto contrario al referendum sulla giustizia è necessario, perché rischia di indebolire le garanzie democratiche. La sua posizione nasce dalla preoccupazione per le possibili conseguenze delle modifiche proposte, che potrebbero compromettere l’indipendenza dei giudici. Nel dibattito interno al Partito Democratico, questa opinione ha suscitato diverse reazioni tra i membri. La discussione prosegue tra i sostenitori e i detrattori della consultazione popolare.

© Lanazione.it - Andrea Valenti: "Dobbiamo votare ’no’. Democrazia a rischio"

Un referendum, quello sulla giustizia, molto sentito anche nel nostro territorio. E, ovviamente, anche in casa del Partito Democratico. Ne parliamo con il segretario provinciale del partito, Andrea Valenti. Tre motivi per votare "no". "Il primo motivo è la minaccia all’ autonomia della magistratura, sancita in Costituzione e garanzia per tutte le cittadine e i cittadini. La riforma scompone il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) in tre organismi, uno per i pubblici ministeri, uno per i giudici e un’Alta Corte con funzione disciplinare, alterando l’equilibrio tra poteri che è la base di ogni democrazia moderna. 🔗 Leggi su Lanazione.it Referendum, Bonelli "Votare No per difendere democrazia"Il referendum in corso rappresenta un momento importante per la difesa della democrazia. Truffa della ballerina su WhatsApp: "Potresti votare per mia nipote Federica?", rischio clonazione account per altri raggiriUna truffa sta circolando da settimane su WhatsApp, coinvolgendo molti utenti italiani. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andrea Valenti: Dobbiamo votare ’no’. Democrazia a rischio. «Se il paziente arriva in reparto, significa che qualcuno prima di noi ha fatto tutto nel modo giusto», dice il primario di Cardiologia, Emilio Pasanisi. È ciò che è successo anche ad Andrea Valenti, 54 anni, salvato in palestra dopo un arresto cardiaco grazie alla - facebook.com facebook