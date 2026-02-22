Andrea Pignataro è lui l’uomo quasi sconosciuto più ricco d’Italia

Andrea Pignataro si distingue come il miliardario meno noto che detiene il record di ricchezza in Italia, con un patrimonio stimato di 42 miliardi di euro. La sua ricchezza deriva da investimenti nel settore immobiliare e aziende di tecnologia, che ha sviluppato con grande discrezione. La sua posizione si è consolidata grazie a operazioni di grande portata, spesso poco pubblicizzate. Pignataro mantiene un profilo basso, lontano dai riflettori pubblici, e continua ad ampliare il suo patrimonio.

Il miliardario fantasma sul trono d’Italia con un patrimonio di 42 miliardi Andrea Pignataro è ufficialmente l’uomo più ricco d’Italia secondo. Andrea Pignataro è ufficialmente l’uomo più ricco d’Italia secondo l’ultima classifica in tempo reale di Forbes, superando lo storico primato di Giovanni Ferrero. Il finanziere bolognese ha accumulato un patrimonio strabiliante di 42,8 miliardi di dollari, distaccando il re della Nutella di circa mezzo miliardo dopo anni di dominio assoluto. Eppure, nonostante questa cifra astronomica, il volto del nuovo primatista resta un enigma per la quasi totalità dei suoi connazionali e della stampa generalista. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia. Chi è lo “sconosciuto” che ha superato Ferrero: 42,8 miliardi e un impero fintech globaleAndrea Pignataro, nato nel 1970 a Bologna, ha raggiunto la posizione di uomo più ricco d’Italia grazie a un patrimonio di circa 42,8 miliardi di dollari, secondo Forbes.

Andrea Pignataro supera Ferrero: chi è l’uomo più ricco d’ItaliaAndrea Pignataro, fondatore di ION Ground, diventa l’uomo più ricco d’Italia grazie all’aumento del valore della sua azienda di dati finanziari.

