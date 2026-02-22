Andrea Pignataro è diventato il miliardario più ricco d' Italia secondo Forbes

Andrea Pignataro si è affermato come il miliardario più ricco d’Italia, secondo Forbes, grazie al successo della sua società di software per la finanza. La crescita rapida del suo patrimonio si deve alle recenti acquisizioni nel settore tecnologico, che hanno aumentato il valore della sua azienda. La sua posizione in classifica riflette anche il forte aumento del mercato finanziario italiano. Pignataro continua a espandere le sue attività nel settore digitale.

Con un patrimonio di 42,8 miliardi di dollari, l'imprenditore bolognese ha superato il "re della Nutella" Ferrero. Dalla società Ion alle vicende giudiziarie, chi è il "Bloomberg" italiano L'imprenditore bolognese Andrea Pignataro in cima alla classifica di Forbes. Secondo la rivista americana, il fondatore della società di software per la finanza Ion Group è diventata la persona più ricca d'Italia. Con un patrimonio salito a 42,8 miliardi di dollari (circa 36 miliardi di euro), ha scalzato il “re della Nutella” Giovanni Ferrero, “fermo” a 42,3 miliardi di dollari. “Erano più di quattro anni che Ferrero occupava ininterrottamente la testa della classifica”, riporta Forbers. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Andrea Pignataro supera Ferrero, è l'italiano più ricco secondo Forbes

Andrera Pignataro è il più ricco d'Italia: secondo Forbes ha superato Ferrero

