Andrea Casadio | L’Anmig | recuperare la memoria del passato

Andrea Casadio ha promosso un progetto per riscoprire le storie di ex tossicodipendenti, motivato dalla volontà di aiutare chi vive situazioni difficili. La sua iniziativa si concentra sulla raccolta di testimonianze e ricordi, coinvolgendo volontari e persone in riabilitazione. Durante le attività, vengono organizzati incontri e incontri di gruppo, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di esperienze passate. La proposta mira a rafforzare il senso di comunità e solidarietà.

Scout fin dall’adolescenza, fra i primi consiglieri di amministrazione del Centro recupero tossicodipendenti ‘La Casa’ organizzato da mons. Tonini, una laurea in sociologia mentre lavorava all’Anic e in contemporanea l’avvio del volontariato in Unitalsi e anche quale missionario laico, 8 mesi in Brasile, poi nel Consiglio pastorale diocesano, consigliere nella prima Circoscrizione, consigliere comunale e presidente della Commissione Ambiente dal 2001 al 2010: Andrea Casadio, 65 anni, figlio di un invalido di guerra, dal 2018 è anche il presidente dell’Anmig, ovvero l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

