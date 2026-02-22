Ancona | Paolorossi sfida le riserve centrodestra unito per

Paolorossi ha deciso di sfidare le riserve interne al centrodestra, puntando alla guida della Provincia di Ancona. La sua scelta deriva dalla volontà di rafforzare il fronte e portare un cambiamento concreto nel territorio. Con un sostegno crescente tra gli alleati, si prepara a presentare la sua candidatura in vista delle prossime elezioni. La sfida tra i diversi candidati si fa più intensa e coinvolge attivamente la comunità locale.

Paolorossi alla guida del centrodestra in Provincia di Ancona: una svolta politica e nuove prospettive per il territorio. Ancona si appresta a vivere una fase di cambiamento nella gestione amministrativa della Provincia, con la designazione di Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano, come candidato del centrodestra alle prossime elezioni. Questa decisione, giunta al termine di un periodo di riflessione e di un confronto serrato tra le diverse componenti della coalizione, segna una svolta inattesa e apre nuovi scenari politici per il territorio anconetano. La convergenza sul nome di Paolorossi non è stata immediata, infatti lo stesso interessato aveva espresso pubblicamente delle riserve sulla sua possibile candidatura, sollevando interrogativi sulle dinamiche interne alla coalizione e sulla reale volontà dei partiti di convergere su un unico candidato.