Ancona fine della decrescita | il capoluogo delle Marche torna sopra quota 100mila abitanti grazie al saldo migratorio estero

Ancona supera i 100 mila abitanti grazie all’afflusso di cittadini stranieri, ponendo fine a sette anni di calo demografico. La crescita deriva principalmente dall’arrivo di nuove famiglie provenienti dall’estero, che hanno scelto di stabilirsi nel capoluogo marchigiano. Questo aumento si riflette anche nei dati ufficiali dell’ufficio anagrafe, che segnano un cambio di tendenza rispetto ai periodi precedenti. La città si prepara a gestire questa nuova fase di sviluppo demografico.

ANCONA Dopo sette anni Ancona torna sopra quota centomila residenti. In Comune già da qualche settimana, scorrendo gli aggiornamenti provvisori dell'ufficio anagrafe, avevano consapevolezza del superamento della soglia psicologica a sei cifre, ma l'ufficialità è arrivata solo nelle ultime ore, con l'aggiornamento del report che l'Istat dedica mensilmente all'andamento della popolazione dei Comuni italiani. Al 30 novembre 2025, il dato più recente disponibile certificato dall'istituto nazionale di statistica, la popolazione residente ad Ancona risulta di 100.069 unità, 50. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Ancona, fine della decrescita: il capoluogo delle Marche torna sopra quota 100mila abitanti grazie al saldo migratorio esteroANCONA Dopo sette anni Ancona torna sopra quota centomila residenti. In Comune già da qualche settimana, scorrendo gli aggiornamenti ... msn.com

