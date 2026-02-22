Anch’io ho un mutuo da pagare | Stefano De Martino torna a Stasera tutto è possibile Un anno fa l’addio in lacrime

Stefano De Martino ha annunciato il suo ritorno come conduttore di “Stasera tutto è possibile” dopo un anno di assenza. La decisione deriva dalla richiesta dei fan e dalla sua voglia di riprendere il programma. De Martino ha condiviso sui social un video in cui si mostra entusiasta di rimettersi in gioco. La sua partecipazione riprende ora dopo le recenti indiscrezioni sulla sua carriera televisiva. La nuova stagione si avvicina con entusiasmo.

“Nooo! Siamo tornati”. Stefano De Martino annuncia sui social il ritorno al timone di “ STEP – Stasera tutto è possibile “. Nell’aprile 2025 aveva chiuso la trasmissione di Rai 2 in lacrime con saluti che avevano lasciato intendere un addio, e invece eccolo di nuovo nei corridoi degli studi dove prende forma la trasmissione. Stefano De Martino torna a STEP. La clip mostra l’arrivo degli altri componenti del cast di “STEP”, da Herbert Ballerina che ‘sfotte’ De Martino: “Ma perché? Ti hanno riconfermato? Questa è l’Italia “, a Brenda Lodigiani che definisce il conduttore “lo stalker ufficiale di STEP”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stasera tutto è possibile, quando inizia il programma di Stefano De MartinoQuesta sera torna in tv Stefano De Martino con la nuova stagione di

Quando inizia Stasera tutto è possibile: la data della prima puntata con Stefano De Martino su Rai2Questa sera torna su Rai2 “Stasera tutto è possibile”.

