Anche il Galatasaray inciampa | il Konyaspor ferma i Campioni di Turchia prima della Juventus

Il Galatasaray perde 2-0 contro il Konyaspor, causa una prestazione insufficiente della squadra turca. La sconfitta avviene durante una partita in cui i Campioni di Turchia non riescono a trovare il ritmo giusto e subiscono due gol nel secondo tempo. La partita si gioca in un’atmosfera tesa, con il Konyaspor che sfrutta le occasioni per colpire. La squadra di casa conquista tre punti importanti in casa, lasciando il Galatasaray a mani vuote.

In un weekend dominato dai passi falsi delle grandi europee, il Galatasaray segue a ruota il destino della Juventus e incassa una sconfitta speculare per 2-0 nella trasferta contro il Konyaspor. Il sodalizio guidato da Okan Buruk, pur saldamente in testa alle gerarchie del calcio turco, ha mostrato il fianco a una compagine in piena lotta per non retrocedere, certificando come la testa del gruppo fosse già proiettata alla sfida di ritorno di Champions League contro i bianconeri. Un KO che interrompe l’inerzia positiva dei campioni in carica, ma che va letto attraverso la lente di un turnover massiccio e ragionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Galatasaray sconfitto in campionato: i turchi cadono in casa del Konyaspor. Cosa è successo a 4 giorni dal match con la JuventusIl Galatasaray ha perso in casa del Konyaspor a causa di un gol nei minuti finali.

Galatasaray, Osimhen ko: niente Konyaspor per l’incubo della JuveVictor Osimhen non giocherà contro il Konyaspor a causa di un problema al polpaccio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Il Galatasaray in Italia anche per Calhanoglu? No, è un capitolo chiuso per tuttiIl Galatasaray è in Italia e sonda diversi profili della nostra Serie A, soprattutto per il centrocampo. La presenza della dirigenza del club turco a Milano - nelle persone del vicepresidente Abdullah ... m.tuttomercatoweb.com

#David non ci sarà contro il #Galatasaray per il fastidio all'inguine Chi vorreste in attacco al suo posto Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook