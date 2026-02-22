Anche a Pachino è più protetto il pomodoro Igp che i diritti dei lavoratori migranti

Il pomodoro Igp di Pachino riceve maggior tutela rispetto ai diritti dei lavoratori migranti impiegati nella sua produzione. La causa principale è la scarsa applicazione delle leggi sul rispetto delle condizioni lavorative, che spesso vengono trascurate. Questa situazione mette in evidenza le differenze tra la protezione del prodotto e quella delle persone coinvolte. Molti lavoratori affrontano turni lunghi e condizioni difficili senza adeguate garanzie. La questione rimane aperta e richiede attenzione.

Nei primi anni di scuola la geografia mi attraeva solo per i colori delle cartine geografiche affisse nell’aula. Coi compagni si giocava a indovinare senza leggerli i nomi dei Paesi e persino delle capitali. Con gli anni la geografia, quella fatta di strade che si camminano, di un’altra lingua da imparare e soprattutto da gente con cui vivere, mi è entrata dentro. Nell’aria pregna di umidità della regione forestiera in Costa d’Avorio e in Liberia. Nelle quattro stagioni ‘rovesciate’ rispetto all’emisfero nord a Cordoba in Argentina e infine la polvere del Sahel. La storia e la geografia, innestate sull’economia fanno da cornice alla politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Piccante e protetto, il Peperoncino di Calabria si prepara a diventare IgpIl Peperoncino di Calabria si avvicina a ottenere il riconoscimento Igp, dopo che le associazioni locali hanno avviato le pratiche ufficiali.

