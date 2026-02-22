Analisi di Cuesta sul gol di Troilo | Sui piazzati siamo sempre pronti a segnare

Carlos Cuesta ha spiegato che il gol di Troilo nasce da una buona preparazione sui calci piazzati. La squadra si allena intensamente su queste situazioni, puntando a sfruttarle al massimo. Cuesta ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione durante i momenti chiave della partita. L’attenzione ai dettagli si riflette nelle occasioni create, anche in partite difficili come quella contro il Milan. La squadra si prepara a migliorare ulteriormente in queste situazioni.

Le dichiarazioni rilasciate da Carlos Cuesta a DAZN dopo la partita tra Parma e Milan evidenziano una squadra focalizzata sull’obiettivo, capace di reagire agli episodi e di crescere costantemente. Il centrale colombiano descrive una dinamica di gruppo guidata dalla mentalità vincente e dall’impegno a migliorare ogni aspetto del gioco, senza indulgere in automatismi e restando concentrati sulle prossime sfide. Cuesta ha espresso vicinanza a Loftus-Cheek, citando l’infortunio e augurando una pronta guarigione. Ha rimarcato che il Parma ha mostrato una mentalità determinata, pronta a compiere qualsiasi sforzo per raggiungere l’obiettivo comune, evidenziando un miglioramento tangibile in vari settori del gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cuesta ha portato a Parma la scuola Arsenal sui calci piazzati (e sul gol di Troilo si è visto)Cuesta ha segnato un gol deciso durante l'incontro tra Parma e Milan, dopo aver saltato un avversario e superato il portiere.

Valenti Maignan sul gol di Troilo in Milan Parma, Marelli chiarisce: «La rete non andava convalidata per questo motivo!». L’analisi dell’episodioValenti Maignan ha criticato la decisione di convalidare il gol di Troilo nel match tra Milan e Parma, dopo che Marelli ha spiegato che l’arbitro non avrebbe dovuto approvare la rete.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: 2-1 Parma al Tardini: le voci di Cuesta, Strefezza, Bernabé e Pellegrino Streaming | DAZN IT; Vigilia contro il Milan, Cuesta: A San Siro per fare punti; Cuesta: A San Siro per far punti. Allegri ha fatto la storia, io sono all’inizio; Pronostico Milan-Parma: analisi e probabili formazioni 22/02/2026 Serie A.

Una certificazione basata sull’analisi di 350 best practisesEsistono numerosi studi sui migliori posti di lavoro, ma tutti limitano l’analisi a un solo Paese. L’eccezione è rappresentata dall’indagine del Top Employers Institute che abbraccia i cinque ... repubblica.it

L’analisi di Cuesta “Non è facile giocare contro una squadra in dieci e in blocco basso” Le sue parole - facebook.com facebook