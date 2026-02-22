Amore e password | il 68% dei giovani condivide le credenziali ma il controllo del telefono resta un tabù

La diffusione della condivisione delle password tra i giovani è alimentata dalla paura di perdere l’accesso agli account. Secondo un sondaggio, il 68% degli studenti condivide le credenziali, spesso perché si sente più sicuro così. Tuttavia, molti evitano di controllare il telefono dei partner, considerandolo un gesto invadente. Questa abitudine riflette una cultura di fiducia e diffidenza che incide sulle relazioni quotidiane. Restano ancora molte domande su come gestire la privacy tra i giovani.

Il 68% degli studenti condivide le password di social e telefono, motivandolo spesso con la sicurezza (26%). Tuttavia, la maggioranza considera il controllo del dispositivo da parte del partner "inaccettabile". Solo il 5% ammette di farlo per gelosia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Temono il revenge porn ma condividono le loro immagini intime. Sanno che è una forma di controllo, ma danno lo stesso la password al fidanzato. Ecco la fotografia di una generazione lucida, che ha bisogni più grandi delle sue paureIn Italia, molti giovani condividono ancora immagini intime online, anche se sanno che può essere pericoloso.

Intelligenza Artificiale e adolescenti: Telefono Azzurro presenta i dati sull’uso dei chatbot tra i giovani. Il 35% usa ChatGPT, ma emergono rischi per salute mentale e pensiero criticoTelefono Azzurro ha riunito oggi studenti, genitori e esperti all’Università Bocconi di Milano per parlare dell’uso dei chatbot tra i giovani.

La violenza può passare anche attraverso lo schermo. Controlli continui, richieste di password, monitoraggio dei social, ricatti con foto o messaggi, non sono gesti d’amore, ma forme di violenza digitale. La tua privacy e la tua libertà online sono diritti. Il Telefon - facebook.com facebook