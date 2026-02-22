Amministrative 2027 Marras lancia la sfida | Candidato sindaco? Non mi tirerò indietro

Marras annuncia di candidarsi alle amministrative del 2027, motivato dalla volontà di contribuire alla gestione della città. Con un passato come assessore regionale, ex sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia, decide di tornare in campo per portare nuove idee. La sua scelta nasce dal desiderio di affrontare le sfide locali e migliorare i servizi pubblici. La candidatura di Marras apre un nuovo capitolo nel panorama politico locale, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nelle decisioni.

GROSSETO Assessore regionale per la terza volta, ex sindaco a Roccastrada ed ex presidente della Provincia. Leonardo Marras interviene nel dibattito cittadino tra indiscrezioni e nuovi progetti. A che punto è l’attuazione dei progetti Pnrr destinati al rilancio delle periferie e della "Toscana diffusa"? Su Grosseto? "Il Pnrr gestito dalla Regione in realtà è in linea con i tempi previsti e i lavori sono molto avanzati. Le Casa di comunità Hub di Follonica e Porto Santo Stefano sono tra le prima già inaugurate e sta procedendo speditamente la realizzazione della ciclovia tirrenica che sarà una infrastruttura per la mobilità cicloturistica tra le più imponenti d’Italia con tutto il tratto grossetano finanziato e prossimo al collaudo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

