Amici le pagelle della ventesima puntata | il pubblico chiamato a giudicare 8 Rudy Zerbi e Anna Pettinelli litigarelli 7

La ventesima puntata di Amici ha suscitato molte reazioni tra il pubblico, a causa delle accuse tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Durante la trasmissione, gli insegnanti si sono scontrati più volte, creando tensione tra gli allievi. Il pubblico ha espresso il suo giudizio con un voto di 8, mentre le discussioni tra i coach hanno raggiunto picchi di intensità. La puntata si è conclusa con alcune scelte importanti per il futuro dei concorrenti.

© Dilei.it - Amici, le pagelle della ventesima puntata: il pubblico chiamato a giudicare (8), Rudy Zerbi e Anna Pettinelli litigarelli (7)

Una puntata di Amici densa di colpi di scena quella andata in onda domenica 22 febbraio: il pomeridiano entra sempre più nel vivo e gli equilibri iniziano a muoversi davvero. Novità in studio, giudizi inaspettati e tensioni che si accendono, gli allievi si avvicinano passo dopo passo al Serale mettendosi alla prova davanti a occhi sempre più severi. A sorprendere, questa volta, è soprattutto il cambio di prospettiva: il pubblico diventa giudice e i professori continuano a portare avanti le loro idee senza sconti. Le pagelle della puntata. Il pubblico è chiamato a giudicare (8). La puntata di domenica 22 febbraio si apre con un cambio di rotta che lascia senza parole il pubblico ma, soprattutto, gli alunni e le alunne della scuola di Amici. 🔗 Leggi su Dilei.it Leggi anche: “Allora voi due…”. Amici 25, lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: spuntano le immagini Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studioDurante la diretta di Amici 25, Rudy Zerbi ha criticato duramente Anna Pettinelli, scatenando una reazione immediata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Amici 25, le pagelle del 15 febbraio: Michele d’oro, Lorenzo agguerrito; Amici, le pagelle della diciannovesima puntata: Peparini sconvolta (5), il gesto di Maria (10); Amici, pagelle: Emiliano la maglia più meritata (8), Dorella e Anbeta coppia infernale (7), la maestra Celentano spiazza (7); Amici 25, pagelle di domenica 15 febbraio: Emiliano angelo della danza al Serale (8), Celentano più umana che mai (7,5). Amici 25, pagelle di domenica 15 febbraio: Emiliano angelo della danza al Serale (8), Celentano più umana che mai (7,5)Come sono andate le sfide e le esibizioni degli allievi della 25esima edizione di Amici? Scopritelo nelle pagelle dell'ultimo appuntamento pomeridiano del talent show di Maria De Filippi! msn.com Amici, le pagelle della diciannovesima puntata: Peparini sconvolta (5), il gesto di Maria (10)Le pagelle della diciannovesima puntata di Amici: si va verso il Serale e gli alunni conquistano le prime maglie, non senza difficoltà ... dilei.it Ultima posizione per Elena e per questo non può essere proposta dal professore Rudy Zerbi per l'esame di accesso al Serale! #Amici25 x.com Rudy Zerbi non scherziamo, sabato sera tutti su Canale 5 ma vestiti! #Amici16 - facebook.com facebook