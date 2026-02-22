Amici ancora stop per i bergamaschi | Opi e Caterina restano in panchina

Simone Opini e Caterina Lumina non sono stati selezionati per la puntata del 22 febbraio, a causa delle tensioni con i professori. Entrambi restano in panchina e non partecipano alla gara serale. La decisione ha sorpreso i fan, che attendevano con ansia le loro esibizioni. Nessuna indicazione ufficiale sui motivi, ma la scelta ha influito sul ritmo della trasmissione. La prossima puntata potrebbe riservare novità per i concorrenti inaspettati.

IL TALENT. Né Simone Opini né Caterina Lumina scelti per la puntata del 22 febbraio: tensione con i prof e niente corsa alla felpa d’oro del Serale. Intanto Angie conquista l’accesso alla fase finale. Un’altra settimana in panchina per i cantanti bergamaschi in gara nella trasmissione della domenica pomeriggio su Canale 5, «Amici» di Maria De Filippi. Infatti né Opi, alias Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, né Caterina Lumina, 22, bergamasca trapiantata a Minorca (Spagna), sono stati designati dai loro coach a partecipare alla puntata del 22 febbraio e a dare battaglia per la felpa d’oro che dà accesso alla fase Serale del talent. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Amici, Opi e Caterina ancora in gara. Caterina in sfidaOpi e Caterina continuano la loro partecipazione ad «Amici», il talent show di Maria De Filippi su Canale 5.

«Amici», lodi a Caterina mentre Opi è ultimoNella puntata di domenica 8 febbraio di

