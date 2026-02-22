Altro che crisi superata tra Ultimo e Jacqueline le cose vanno male | il gesto di lei fa infuriare tutti

Jacqueline ha lasciato Ultimo dopo un litigio acceso, scatenando reazioni forti tra fan e amici. La causa della rottura sembra essere una discussione su alcuni impegni lavorativi e preferenze personali. La cantante ha deciso di allontanarsi, lasciando l’artista senza parole e creando tensione nel suo entourage. La notizia si diffonde rapidamente, alimentando voci su una crisi ormai irreparabile tra i due. La situazione resta tesa e nessuno si sbilancia sui prossimi passi.

Assenze che fanno rumore e rumors sempre più insistenti: Jacqueline e Ultimo al centro delle chiacchiere tra vita privata e impegni professionali. Sembrava che il peggio fosse passato, ma le indiscrezioni parlano di tutt'altro scenario. Tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo la situazione sarebbe tutt'altro che serena. Dopo mesi di rumors su un possibile allontanamento, ora emergono nuovi dettagli che intrecciano vita privata e lavoro, alimentando dubbi su una crisi che, secondo molti, non sarebbe mai davvero rientrata.

Jacqueline e Ultimo, il post di lei che mette a tacere i rumorsPer il trentesimo compleanno di Ultimo, la sua fidanzata Jacqueline Luna ha pubblicato un messaggio sui social.

Amici 24, altro che crisi tra Chiara Bacci e TrigNO: il cantante e la ballerina sono felici e innamoratiGli ultimi rumors su TrigNO e Chiara Bacci, ex allievi di Amici 24, li davano già in rottura definitiva. Invece la coppia formata dal cantante e dalla ballerina del talent è più unita che mai! A fine ... comingsoon.it

Crisi superata per Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: La famiglia di lui è stata fondamentaleDopo mesi di rumors di una crisi, sembra tornato il serenoo tra il cantante Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sia tutto finito: fondamentale per entrambi è stata la famiglia dell'artista romano. comingsoon.it

