Alta Fratte un po scarica | Trento fa il colpaccio

Alta Fratte affronta una trasferta deludente a Trento, dove la squadra subisce una sconfitta netta. La causa è una prestazione sotto tono delle ospiti, che non riescono a contrastare la solidità della squadra locale. Le giocatrici di casa dominano il match fin dai primi scambi e consolidano il risultato nel corso dei set. Il risultato finale riflette chiaramente le difficoltà incontrate dall’Alta Fratte in questa partita.

Nella quinta e ultima giornata d'andata della Pool Promozione di serie A 2 femminile di volley oggi 22 febbraio le ragazze del tecnico Sinibaldi rimediano una pesante sconfitta per 3-0. Amara trasferta in Trentino per la Nuvolì Alta Fratte nell'incontro valido per la quinta e ultima giornata d’andata della Pool Promozione del campionato di volley femminile di A2. Quella che inizia il primo set del Sanbàpolis è una gran bella Nuvolì, sospinta inizialmente da due ace di Bovo 2-5 con parità raggiunta a quota 7, poi è Lisa Esposito a trovare due volte consecutivamente il taraflex trentino 8-11, sul 14 pari è la crescita di Mazzon a dare l’ennesimo vantaggio padovano 16-17, tutti tentativi di fuga vanificati però dalle padrone di casa che dal 20-18 tengono il pallino del gioco sino al 25-21 finale nonostante le ferree difese delle arancionere e le belle prove in attacco di tutte le compagne di una positiva Stocco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

