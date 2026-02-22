Almanacco del 22 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi domenica 22 febbraio, 49° giorno del calendario gregoriano. Mancano 312 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Santa Margherita. Proverbio: "Se ci sono le mosche in febbraio, bisogna scaldarsi le orecchie a marzo". 1980 - La Nazionale statunitense di hockey su ghiaccio sconfigge a sorpresa la squadra dell'Unione Sovietica alle Olimpiadi invernali di Lake Placid, nell'incontro noto come Miracolo sul ghiaccio 1997 - A Roslin (Scozia) scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero da cellule di un individuo adulto, la Pecora Dolly 2018 - Slovacchia: la 'Ndrangheta uccide il giornalista slovacco Ján Kuciak e la sua compagna.