Allarme per infortuni malore e cadute | 5 interventi in poche ore
Un aumento di interventi per infortuni, malori e cadute ha coinvolto la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino oggi, domenica 22 febbraio. Cinque operazioni sono state effettuate in poche ore, principalmente tra escursionisti e cittadini che si sono trovati in difficoltà durante le attività in montagna. Le chiamate di emergenza sono arrivate da diverse zone del territorio, sottolineando la presenza di condizioni pericolose e l’importanza di prestare attenzione durante le escursioni.
Diversi interventi oggi, domenica 22 febbraio, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino. Il primo a Civate per una persona caduta all'inizio del sentiero della Valle dell'oro. Sul posto i tecnici del Centro operativo, insieme a una squadra della Stazione, l’ambulanza e l’automedica. In seguito, sempre in mattinata, altre tre attivazioni: a Galbiate sul Monte Barro (medico acuto), è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. I tecnici Cnsas e i vigili del fuoco si sono avviati a piedi al Corno Birone, territorio del comune di Civate, per prestare aiuto a un escursionista, poi trasportato a valle dall’elicottero dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
