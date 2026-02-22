Allarme per infortuni malore e cadute | 5 interventi in poche ore

Un aumento di interventi per infortuni, malori e cadute ha coinvolto la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino oggi, domenica 22 febbraio. Cinque operazioni sono state effettuate in poche ore, principalmente tra escursionisti e cittadini che si sono trovati in difficoltà durante le attività in montagna. Le chiamate di emergenza sono arrivate da diverse zone del territorio, sottolineando la presenza di condizioni pericolose e l’importanza di prestare attenzione durante le escursioni.