Allarme per infortuni malore e cadute | 5 interventi in poche ore per il Soccorso alpino
Una serie di interventi del Soccorso alpino ha coinvolto cinque persone in poche ore, a causa di infortuni, malori e cadute. La Stazione Triangolo Lariano ha ricevuto numerose richieste di soccorso durante la giornata di domenica 22 febbraio. I soccorritori sono intervenuti in diverse aree montane per assistere escursionisti e sportivi in difficoltà. La situazione ha richiesto un impegno immediato e coordinato da parte delle squadre sul campo.
Diversi interventi oggi, domenica 22 febbraio, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino. Il primo a Civate per una persona caduta all'inizio del sentiero della Valle dell'oro. Sul posto i tecnici del Centro operativo, insieme a una squadra della Stazione, l’ambulanza e l’automedica. In seguito, sempre in mattinata, altre tre attivazioni: a Galbiate sul Monte Barro (medico acuto), è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. I tecnici Cnsas e i vigili del fuoco si sono avviati a piedi al Corno Birone, territorio del comune di Civate, per prestare aiuto a un escursionista, poi trasportato a valle dall’elicottero dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
