Allarme per infortuni malore e cadute | 5 interventi in poche ore per il Soccorso alpino

Una serie di interventi del Soccorso alpino ha coinvolto cinque persone in poche ore, a causa di infortuni, malori e cadute. La Stazione Triangolo Lariano ha ricevuto numerose richieste di soccorso durante la giornata di domenica 22 febbraio. I soccorritori sono intervenuti in diverse aree montane per assistere escursionisti e sportivi in difficoltà. La situazione ha richiesto un impegno immediato e coordinato da parte delle squadre sul campo.