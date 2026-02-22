Allarme malaria a Padova | dodicenne ricoverata dopo viaggio in Africa

Una ragazzina di dodici anni di Chioggia si trova in ospedale a Padova dopo aver contratto la malaria. La causa è il viaggio in Africa compiuto nelle ultime settimane, che ha portato a questa infezione. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione e stanno verificando eventuali altri casi tra i viaggiatori della zona. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Scatta un allarme sanitario nel Veneziano per un sospetto caso di malaria che ha coinvolto una ragazzina di dodici anni residente a Chioggia, in provincia di Venezia. La giovane è stata trasferita d'urgenza nella serata di sabato in una struttura specializzata, dopo l'aggravarsi del quadro clinico. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo da parte dei medici, che hanno attivato immediatamente il protocollo previsto per le malattie infettive importate dall'estero. La paziente si era presentata al pronto soccorso con febbre alta persistente, comparsa alcuni giorni dopo il rientro da un soggiorno in Africa insieme alla famiglia.