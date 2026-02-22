Alla scoperta dello spettacolo Beauty in Action | una sfida incredibile tra la maestosità delle pietre antiche e tecnologie scenografiche d' avanguardia

Il pubblico si prepara a vivere la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. La scelta di questa sede, famosa per le sue pietre antiche, mette in evidenza il contrasto tra tradizione e innovazione. La produzione utilizza tecnologie scenografiche moderne per valorizzare il richiamo storico del luogo. La manifestazione promette di unire elementi classici e digitali in un evento unico nel suo genere.

( a skanews) — La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 andrà in scena domenica 22 febbraio all’ Arena di Verona. Un progetto che si annuncia ambizioso e spettacolare e che sarà intitolato “Beauty in Action”. A curare lo spettacolo è stata Filmmaster. «Abbiamo lavorato per un grande spettacolo — ha detto ad askanews Antonio Abete, amministratore delegato dell’azienda — un spettacolo unico, perché per la prima volta una cerimonia olimpica sarà ospitata in un luogo storico come l’Arena di Verona nel quale è stato molto complesso lavorare, ma che ci ha consentito di creare una fusione tra contemporaneo e antico in termini fisici e in termini di performance artistiche che saranno rappresentate all’interno della cerimonia stessa che crediamo sarà uno spettacolo unico e soprattutto qualcosa di veramente innovativo né mai visto». 🔗 Leggi su Iodonna.it

Tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo, alla scoperta dei luoghi della setta e delle antiche catacombeScopri il tour dei Beati Paoli a Palermo, un percorso tra vicoli e sotterranei del centro storico.

Sfida tra tradizione e spettacolo: il Carnevale di Saponara riaccende le antiche radici con riti e parate medievaliQuesta domenica Saponara si anima con il suo Carnevale, portando in piazza riti e parate medievali.

All'Ambra Jovinelli tanti amici alla prima dello spettacolo A casa tutti beneUna tavola apparecchiata, simbolo antico di comunione e, al tempo stesso, campo minato di verità taciute. Un'immagine quasi archetipica dà forma alla premièra romana di A casa tutti bene, in scena ... ilmessaggero.it

Gita alla scoperta dello SpungoneUn’altra opportunità per andare alla scoperta dello Spungone. Il consorzio Castrumcari organizza una escursione domenica 18, ritrovo alle 15 nel parcheggio del cimitero comunale (viale Marconi 93). ilrestodelcarlino.it

