Alla Germania le Olimpiadi del 2036? Quel precedente inquietante che fa dire di no

La proposta di assegnare alla Germania le Olimpiadi del 2036 si scontra con un precedente che solleva dubbi sulla sostenibilità. La decisione si basa sulla crescente capacità del paese di ospitare grandi eventi sportivi, ma alcuni esperti segnalano che le esperienze passate hanno evidenziato difficoltà logistiche e costi elevati. La discussione si concentra ora sulla fattibilità di questa candidatura e sulle sfide che potrebbe incontrare. La scelta finale rimane ancora aperta.

La Germania è sempre più lanciata per organizzare le Olimpiadi e Paralimpiadi estive tra il 2036 e il 2044. Il presidente federale Frank Walter Steinmeier, favorevole che i Giochi olimpici si svolgano nuovamente in Germania, si oppone alla candidatura per ospitare l'evento a cinque cerchi nel 2036. Il motivo è la coincidenza storica con il centenario dall'edizione di Berlino del 1936, organizzata dal Terzo Reich. Come ha riferito il settimanale tedesco Der Spiegel, citando l'ufficio della presidenza federale, “il presidente ritiene che l'anno 2036 sia storicamente problematico per una candidatura tedesca” precisando che “il presidente spera che la Germania ospiti i Giochi nel 2040 e 2044”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: Casa Germania a Cortina 2026: cosa succede nella German House delle Olimpiadi; LIVE Italia-Germania 5-6, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta bruciante all’extra-end; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi, l'Italia maschile di curling perde contro la germania. Bagnis chiude quinto nel singolo maschile di skeleton.

Hockey ghiaccio, cinquina della Germania alla Francia: tedeschi ai quarti di finale delle OlimpiadiMissione compiuta dalla Germania negli ottavi di finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026. All'Arena Santagiulia di Milano, ... oasport.it

LIVE Italia-Germania 1-2, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta indolore per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live della sfida fra Italia e Germania termina qui. Grazie ... oasport.it

+++ SI CONCLUDE IL PENULTIMO GIORNO DI GARE +++ Male l'Italia nel Bob a 2: doppietta Germania https://qds.it/olimpiadi-milano-cortina-2026-diretta-medaglie-azzurri-italia-gare-21-febbraio/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook

L’Italia spreca e viene punita all’extra-end dalla Germania: prima sconfitta alle Olimpiadi - x.com