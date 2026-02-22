Alla finale di hockey di Milano Cortina il capo dell' Fbi Polemica in Usa per la trasferta

Kash Patel, capo dell’Fbi, partecipa alla finale di hockey a Milano Cortina per la sua passione sportiva. La sua presenza ha suscitato polemiche negli Stati Uniti, poiché alcuni criticano la scelta di inviare un ufficiale di alto livello all’evento. Patel ha già assistito a diverse partite di hockey e si è detto entusiasta di vivere questa esperienza in Italia. La sua visita, comunque, continua a essere al centro di discussioni tra sostenitori e oppositori.

AGI - Non ci sarà Donald Trump, a differenza di quanto si era ipotizzato, per la finale di hockey a Milano Cortina, ma gli Stati Uniti avranno comunque un tifoso d'eccezione sugli spalti dell'arena milanese di Santa Giulia: il capo dell' Fbi, Kash Patel, grande appassionato di hockey. Patel ha assistito alla vittoriosa semifinale di venerdì contro la Slovacchia e si tratterrà per assistere alla super sfida per la medaglia d'oro contro il Canada, in programma alle 14.10 di domenica 22 febbraio, in un derby nordamericano ancora più sentito dopo le tensioni sui dazi. In patria il 45enne figlio di immigrati indiani cresciuto a Queens, a New York, è molto controverso perché si era fatto conoscere come 'staffer' repubblicano alla Camera che aveva guidato le indagini contro la stessa agenzia di polizia federale per contestare le accuse a Trump sul ' Russiagate '. 🔗 Leggi su Agi.it

Olimpiadi, Trump salta la finale di hockey: il presidente resta a Washington. Atteso il capo dell’Fbi sugli spaltiDonald Trump decide di non partire per Milano e resta a Washington, dove si trova per motivi personali.

