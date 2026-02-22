Alisson Santos non sembra una meteora | ha forza scatto accelerazione Abbiamo capito perché ha convinto Conte

Alisson Santos si distingue per la sua velocità e resistenza, dimostrando di essere un elemento affidabile in campo. La sua capacità di cambiare ritmo durante la partita contro l’Atalanta ha attirato l’attenzione di allenatori e tifosi. La sua presenza in campo, infatti, ha contribuito a rendere più dinamico il gioco della squadra. La sua performance ha confermato come l’atleta abbia già conquistato il rispetto di chi lo segue da vicino.

Tra le poche note liete emerse dal match contro l’ Atalanta c’è sicuramente quella che porta il nome di Alisson Santos. Già contro la Roma aveva suscitato sensazioni positive: subentrato al 71?, Santos aveva dato brio alla manovra offensiva del Napoli, puntando e arrivando al primo tiro verso la porta di Svilar cinque minuti dopo, al 76?. Tiro che sarebbe stato il preludio del gol del 2?2, arrivato all’82’, con un destro potente e preciso, dopo uno stop di sinistro che mandò al bar Mancini. L’inaspettata promozione a titolare oggi contro la Dea ha trovato fondamento concreto nella prestazione messa in campo dal brasiliano per 85 minuti, minuto della sua sostituzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Perchè il Napoli ha puntato su Giovane e Alisson Santos: Manna e Conte spiegano la sceltaIl Napoli ha scelto di puntare su Giovane e Alisson Santos durante il mercato di riparazione.

Napoli, Alisson Santos sarà titolare? Conte ha un’idea ben precisaQuesta mattina a Castel Volturno si sono riaccesi i riflettori sulla formazione del Napoli.

