Alice in Wandering nasce dall’osservazione dei percorsi dei pazienti con Alzheimer, spesso caratterizzati da smarrimento e tentativi di fuga. Il progetto mira a ridurre l’ansia e il disagio attraverso attività che accompagnano i pazienti in un cammino guidato e sicuro. Un team di esperti ha sviluppato strumenti per favorire il senso di identità e stabilità. La sperimentazione coinvolge diverse strutture, con risultati che già si notano nei primi mesi.

Alice in Wonderland diventa Alice in Wandering. Si traduce ‘vagabondaggio’. Ovvero quell’incedere disorientato e comune per i pazienti di Alzheimer. Chiara Callegari e Simone Luglio raccontano la storia vera e surreale di Marta e del suo decadimento precoce, che si intreccia in modo poetico con quella di Alice nel Paese delle Meraviglie. ‘Poetico’ perché le parole sono di Carroll e della mamma di Callegari, che ha perso la parte più razionale e matematica, ma non quella legata alla bellezza e alla fantasia. "A 62 anni le è stato diagnosticato l’Alzheimer, e dopo un anno io non ne avevo ancora parlato con nessuno – spiega la regista –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Dalle memorie dell'Olocausto alla vita dei rivoluzionari del teatro, le sue tavole ci insegnano che il fumetto può essere uno strumento potentissimo di memoria

Alice in Wonderland al Teatro GhioneAlice in Wonderland torna al Teatro Ghione con una nuova produzione danzata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ’Alice in Wandering’: Il teatro è potentissimo; Alice in Wandering debutta all’Arena del Sole.

Aveva ragione Kaley Cuoco, dura solo 4° episodi ma Vanished si fa apprezzare dall’inizio alla fine Sulle piattaforme streaming è arrivata Vanished, una miniserie thriller con Kaley Cuoco che si svolge nel sud della Francia. La storia racconta di Alice Monroe, - facebook.com facebook