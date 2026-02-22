Alex è morto sotto gli occhi della madre ucciso da un malore a soli 26 anni

Alexsandru Gabriel Girlescu, 26 anni, è morto improvvisamente mentre era con la famiglia a Rino di Sonico, colpito da un malore. La tragedia si è verificata durante una visita alla zia, mentre il giovane trascorreva del tempo con i genitori. Originario della Romania e residente nel Pavese, Alex era conosciuto tra amici e parenti per la sua vitalità. La sua morte ha lasciato senza parole chi lo conoscevano da vicino.

Alexsandru Gabriel Girlescu, 26 anni, nato in Romania e residente nel Pavese, si trovava a Rino di Sonico insieme ai genitori per trascorrere qualche giorno in famiglia, facendo visita a una zia che vive nella frazione camuna. Una visita che doveva essere un momento di gioia e che invece si è trasformata in una terribile tragedia. Nel pomeriggio di sabato, il giovane è morto a seguito di un improvviso malore mentre stava camminando lungo la via Panoramica insieme alla madre e alla zia. La passeggiata si è trasformata in pochi istanti in un dramma davanti agli occhi dei familiari: secondo le prime ricostruzioni, Alexsandru si sarebbe accasciato al suolo nell’arco di pochi secondi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Malore improvviso mentre cammina con la madre: morto ragazzo di 26 anniUn ragazzo di 26 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre passeggiava con la madre e la zia lungo la via Panoramica a Sonico.

