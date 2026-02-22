Alessandra ed Evandro morti in tenda il Comune | Lei era seguita aveva un alloggio gratuito

Alessandra Nigrotti ed Evandro Maravalli sono morti in tenda, a causa di un incendio scoppiato durante la notte. Il Comune spiega che Alessandra aveva un alloggio gratuito e riceveva assistenza sociale. La causa dell’incendio resta da chiarire, ma sembra che le condizioni di vita precarie abbiano contribuito alla tragedia. La scoperta del rogo ha portato alla mobilitazione delle forze dell’ordine e dei servizi sociali locali. La comunità si interroga sulle misure di tutela per chi vive in strada.

Ascoli Piceno, 22 febbraio 2026 – La tragica scomparsa di Alessandra Nigrotti ed Evandro Maravalli, i due giovani trovati senza vita sabato mattina all’interno di una tenda vicino al cimitero ad Ascoli, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Il Comune di Ascoli: Alessandra non era stata abbandonata. Oltre al dolore, sui social network sono però esplose polemiche e accuse rivolte alle istituzioni, colpevoli — secondo alcuni commenti — di aver abbandonato la coppia al proprio destino. Davanti a questo scenario, il Comune di Ascoli ha rotto il silenzio e ha diffuso una nota con l’intento di ricostruire mesi di interventi e assistenza in favore dei due poveri ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

