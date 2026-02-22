Alcol e droga al volante | 3 anni per l’omicidio di Agrigento

Un uomo di 54 anni ha ricevuto una condanna definitiva a tre anni di carcere per aver causato la morte di una persona in un incidente nel 2020 ad Agrigento. La causa dell’incidente è stata l’uso di alcol e droga alla guida. La sentenza arriva dopo un lungo procedimento giudiziario, durante il quale sono stati analizzati i risultati degli esami tossicologici. La tragedia ha suscitato grande attenzione tra i residenti della zona.

Un uomo di 54 anni è stato definitivamente condannato a tre anni di reclusione per omicidio stradale a seguito di un incidente avvenuto nel 2020 a Agrigento. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza di secondo grado. L’incidente costò la vita a Giuseppe Terrosi, 32 anni, che viaggiava come passeggero sulla Peugeot 207 guidata dall’imputato, e causò feriti anche agli altri occupanti del veicolo. La vicenda, che ha avuto un iter giudiziario lungo e complesso, si è conclusa con la conferma delle responsabilità dell’uomo, che al momento dell’incidente risultava alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

