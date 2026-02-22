Alcaraz | 12 vittorie di fila Doha è sua in 50? Dominio senza scampo

Carlos Alcaraz conquista il torneo di Doha, vincendo facilmente contro Arthur Fils. La sua serie di vittorie si allunga a dodici, dimostrando una crescita continua nel circuito. L'impresa avviene in un match deciso in poche partite, con l’iberico che mostra grande sicurezza in campo. La vittoria rafforza il suo ruolo di favorito, mentre Fils fatica a trovare il ritmo giusto. La finale si chiude in poco più di un’ora, lasciando pochi dubbi sulla supremazia di Alcaraz.

Alcaraz Inarrestabile: Doha Capitola, Crescita Continua per il Fenomeno Spagnolo. Carlos Alcaraz ha sigillato il suo dominio nel torneo di Doha con una vittoria schiacciante su Arthur Fils, conquistando il titolo e portando a dodici il numero di vittorie consecutive all’inizio di questa stagione. La finale, conclusasi con una prestazione che testimonia la superiorità dello spagnolo, ha Alcaraz imporre il suo ritmo sin dalle prime battute, lasciando al rivale poche opportunità di contrasto. Il trionfo in Qatar non è solo un ulteriore sigillo al suo curriculum già ricco di successi, ma rappresenta anche una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita personale e professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alcaraz a Doha: Dal Career Grand Slam alla ricerca di un dominio tennistico senza precedenti.Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo match a Doha il 18 febbraio 2026, dimostrando di essere in forma dopo il successo agli Australian Open.

Alcaraz domina Doha: Una finale così entra tra le mie migliori partite di sempreTennis - Interviste | Il N.1 del mondo è raggiante dopo il trionfo in Qatar: «Sì, sono 12-0 quest’anno, ma la cosa più importante è che adoro ogni minuto in campo.» ... ubitennis.com

Carlos Alcaraz dopo la vittoria a Doha: È stato un grande inizio di anno, sono stato mentalmente forteÈ un Carlos Alcaraz in versione deluxe quello visto questa sera nella finale dell'ATP 500 di Doha. Il numero uno al mondo ha regolato in poco più di 50 ... oasport.it

SARÀ FILS L'ANTI ALCARAZ Fils batte Jakub Mensik per 6-4 7-6 a Doha dopo una partita fantastica, interrompe così la striscia di 10 vittorie del ceco per raggiungere la prima finale in Qatar. Dopo una sosta forzata di oltre otto mesi il francese, con coach Iva - facebook.com facebook

ALCARAZ NON SI FERMA Carlos Alcaraz batte Andrey Rublev per 7-6(3), 6-4 e raggiunge la sua prima finale a Doha, quest'anno è ancora imbattuto: 11-0 Altri numeri 29 vittorie consecutive sul cemento outdoor 12 finali negli ultimi 13 tornei 34 finali in c x.com