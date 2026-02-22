Alba Parietti cantanti e musicisti | tutti i torinesi al Festival di Sanremo 2026

Alba Parietti, cantante e musicista, ha annunciato che tutti i torinesi parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. La decisione deriva dall’entusiasmo cresciuto tra gli artisti locali, che vogliono portare una forte presenza della città alla kermesse. Sono stati organizzati eventi di promozione e concerti nelle piazze di Torino, coinvolgendo numerosi talenti emergenti. La partecipazione di massa dimostra il fermento musicale che si sta sviluppando in città. La manifestazione si avvicina rapidamente.

Mancano poche ore a Sanremo 2026. La kermesse, che si svolgerà al teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio, sta per entrare nel vivo. Tra i Big, come svelato da Carlo Conti lo scorso 30 novembre, non c'è nessun torinese, ma c'è Levante, legatissima a Torino, che ha vissuto in città per circa vent'anni e sarà in gara con il brano "Sei tu". La serata dei duetti, quella in cui i Campioni omaggiano una Cover scelta dal repertorio italiano e internazionale, vedrà tra i protagonisti il trombettista torinese Fabrizio Bosso che salirà sul palco con Dargen D'Amico, in gara e Pupo, portando una nuova versione di "Su di noi". 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Alba Parietti rompe il silenzio sui ritocchini: Naso e zigomi sono come da bambina; Che giusta Patty Pravo a 77 anni con le Converse alte con le stringhe; Alba Parietti dalla dieta al ritocchino sbagliato con cui deve convivere per sempre; Torino a Sanremo 2026 | Parietti guida l’invasione artistica.

Alba Parietti dalla dieta al ritocchino sbagliato con cui deve convivere per sempreAlba Parietti è inviata a Sanremo 2026 per La vita in diretta, una bella sorpresa per la showgirl che continua ad essere presente in scena e a Tv Sorrisi e Canzoni spiega come fa a tenersi in forma. ultimenotizieflash.com

Non ho mai nascosto i ‘ritocchini’. La bocca non è venuta come avrei voluto ma ho imparato a conviverci. A Sanremo non ho la carta ma ‘le gambe d’identità ...La conduttrice sarà inviata de 'La vita in Diretta' al Festival e parla dei suoi interventi estetici con grande sincerità ... ilfattoquotidiano.it

Alba Parietti si prepara a tornare al Festival di Sanremo da protagonista. Dopo un'assenza molto discussa dalla platea, dove per anni ha assistito alla kermesse come ospite, Alba torna all'Ariston come inviata. «A Sanremo, si sa, o tiri fuori le gambe o mostri la - facebook.com facebook