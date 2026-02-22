Al via la Cerimonia di chiusura a Verona le pagelle | l' Arena è sempre da 10

La cerimonia di chiusura a Verona si svolge per celebrare il successo dei Giochi, con l’Arena che si conferma simbolo di eccellenza. La manifestazione ha attirato numerosi artisti come Roberto Bolle e Achille Lauro, che hanno intrattenuto il pubblico prima della passerella degli atleti. La scelta della città per il gran finale ha coinvolto tutta la regione, creando un grande fermento tra i partecipanti e gli spettatori. L’evento si conclude con un ultimo spettacolo che lascia il pubblico senza parole.

Il primo voto è tutto per lei, l'Arena di Verona, ribattezzata per l'occasione Verona Olympic Arena. Un monumento unico, più antico del Colosseo, che ogni anno ospita centinaia di spettacoli: è il più grande teatro lirico all'aperto e nonostante risalga al primo secolo d.C., quest'anfiteatro ha un'acustica sensazionale. Il versione olimpica (e il 6 marzo ospiterà anche la cerimonia paralimpica), tutta luci e suoni, è ancora più esaltante. L'Italia ha un patrimonio senza fine, sfruttarlo è quasi un obbligo. Il preshow dedicato ai presenti è un must delle cerimonie da Los Angeles 1984. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Achille Lauro per le Olimpiadi all’Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei GiochiAchille Lauro si esibirà all’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché è stato scelto come artista principale per questa fase finale.

Olimpiadi, oggi la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: orario, dove vederla, scaletta e tutto quello che c’è da sapereLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si svolge oggi all’Arena di Verona, causata dalla fine dei Giochi invernali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sportiva e sportivo dell'anno, al via le prenotazioni per partecipare alla cerimonia del 25 febbraio; Venice International University: al via il semestre primaverile; Nuova caserma dei Carabinieri di Appiano: al via i lavori | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Myllennium Award 2026, al via il bando della XII edizione.

Milano Cortina, la cerimonia al QuirinaleIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, ha acceso il braciere celebrativo olimpico di ... ansa.it

Marcinelle ricorda i caduti, al via cerimonia al Bois du CazierHa preso il via al Bois du Cazier, a Marcinelle, la cerimonia commemorativa in ricordo della strage dell'8 agosto 1956, per ricordare la tragedia che costò la vita a 262 minatori, tra cui 136 italiani ... ansa.it

Olimpiadi #MilanoCortina2026, la cerimonia di chiusura in diretta all'Arena di Verona #SkySport x.com

Radio1 Rai. . #MilanoCortina2026 Al via alle 20:30 la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali dalla suggestiva cornice dell'Arena di Verona. L'atmosfera dell'attesa raccontata dall'inviato #GR1 Daniele Fortuna - facebook.com facebook