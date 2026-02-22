Al Barbetti vince l’Arezzo Il Gubbio non sfigura

L'Arezzo conquista la vittoria sul Gubbio grazie a un gol deciso, causato da una difesa avversaria che ha commesso un errore. Il gol è arrivato al 16’ del primo tempo e ha deciso la partita. Il Gubbio ha cercato di reagire, ma non è riuscito a pareggiare. La squadra di casa ha mostrato determinazione, anche se non è riuscita a evitare la sconfitta. Il match si è concluso con il risultato di 1-0.

© Lanazione.it - Al “Barbetti“ vince l’Arezzo. Il Gubbio non sfigura

GUBBIO 0 AREZZO 1 GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (st 16' Di Massimo), Saber (st 41' Djankpata), Rosaia (st 33' Carraro), Varone, Murru (st 33' Tentardini); Minta, Ghirardello (st 16' Mastropietro). All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Podda, Costa, Bacalini. AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Coppolaro, Gigli, Righetti (st 33' Di Chiara); Iaccarino (st 38' De Col), Guccione, Chierico; Pattarello (st 25' Arena), Ravasio (st 25' Cianci), Tavernelli (st 25' Varela). All. Bucchi A disp. Trombini, Galli, Casarosa, Perrotta. Arbitro: Leone di Barletta (Chiavaroli-Fumarulo) Marcatori: st 9' Ravasio Note: corner 3-3; ammoniti: Coppolaro, Gigli, Minta, Cianci, Bruscagin, De Col; recupero: pt 2'; st 6'.