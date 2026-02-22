Al Bano nuovo affondo contro Carlo Conti per l’esclusione a Sanremo | ‘Un po’ di educazione’

Al Bano critica Carlo Conti per averlo escluso dal Festival di Sanremo 2026, accusandolo di mancanza di rispetto. Durante un’intervista, il cantante ha sottolineato come il suo nome sia stato ignorato senza spiegazioni, nonostante la lunga carriera. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui rapporti tesi tra i due. Al Bano ha aggiunto che avrebbe preferito un confronto diretto piuttosto che essere lasciato all’oscuro. La polemica continua a far discutere tra i fan.

La stoccata di Albano Carrisi a Verissimo. Anche nel 2026 Al Bano non sarà in gara al Festival di Sanremo. Ma stavolta, racconta lui, non ha nemmeno presentato una canzone a Carlo Conti. Una scelta che nasce da una delusione stratificata, figlia dei “no” incassati negli anni precedenti. Il cantautore di Cellino San Marco, volto iconico della canzone italiana, ha raccontato la sua versione dei fatti in televisione, tornando su quanto accaduto prima con Amadeus e poi con Carlo Conti. Non un attacco frontale, ma uno sfogo pubblico, sì. E con tanto di appello diretto: “Caro Conti, se ci sei ascoltami bene”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Sanremo 2026, Al Bano si scaglia contro Carlo Conti e svela la sua esclusione: "Serve educazione"Al Bano ha bocciato Carlo Conti e ha spiegato che la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2026 deriva dalla mancanza di rispetto.

Al Bano paragona Carlo Conti a Schettino per l'esclusione da Sanremo, "si complica la vita col mare calmo"Al Bano ha criticato duramente Carlo Conti, paragonandolo a Francesco Schettino per l'esclusione di alcuni artisti da Sanremo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fiorello ribalta Sanremo: (il finto) Carlo Conti stile TG1 e la gag sui festeggiamenti di Fedez e Masini; Taratata, il guizzo di Paolo Bonolis: come torna in tv.

Verissimo, Jasmine Carrisi confessa a papà Al Bano un nuovo amoreAl Bano e Jasmine Carrisi hanno sempre mostrato un legame forte, di quelli che crescono nel tempo e resistono agli impegni, ai viaggi e al tempo che passa. Il cantante di Cellino San Marco, da sempre ... dilei.it

Carlo Conti si collega con Domenica In e tra le risate parla di chi aprirà Sanremo - facebook.com facebook

Carlo Conti sulla salvezza della #Fiorentina x.com