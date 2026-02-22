Al Bano dopo la mancata presenza a Sanremo risponde a Carlo Conti e lancia una frecciata ad Amadeus | Non mi escluderai mai

Al Bano ha annunciato che non parteciperà a Sanremo a causa di divergenze con gli organizzatori. In un'intervista, il cantante ha detto che nessuno potrà mai escluderlo, anche se non riceve più inviti ufficiali. Ha inoltre criticato i conduttori, sottolineando di essere pronto a tornare sul palco se gli verrà proposta un’occasione autentica. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori. La discussione continua a dividere opinioni nel mondo della musica.

Ospite a Verissimo Al Bano dopo la mancata presenza a Sanremo ha deciso di rispondere a Carlo Conti e non è mancata una frecciata ad Amadeus. La verità del cantante. A Verissimo questo pomeriggio Silvia Toffanin tra i tanti ospiti ha avuto modo di fare una lunga chiacchierata con Al Bano Carrisi. Durante l’intervista, tra carriera e vita privata, si è parlato anche della sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2026. LEGGI ANCHE: Ottimo debutto di Prima Festival: il trio Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma conquista il pubblico Ma cosa è successo davvero? L’artista di Cellino San Marco spronato dalla conduttrice di Canale 5 ha rivelato la sua verità: “Questa domanda devi farla a Carlo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

