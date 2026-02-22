Agrivoltaico a Bellocchi si riapre la partita | Decisione entro un mese

Il Tar ha annullato il rinvio del governo sulla questione dell’impianto agrivoltaico di Bellocchi, che può raggiungere quasi 30 megawatt. La decisione deriva dal fatto che il ministero dell’Ambiente deve ora prendere una posizione definitiva entro un mese. Il progetto, che interessa le campagne locali, era stato bloccato in precedenza da un rinvio del Consiglio dei Ministri. La ripresa della procedura accelera i tempi per una decisione concreta.

di Antonella Marchionni Un impianto agrivoltaico da quasi 30 megawatt nelle campagne di Bellocchi può tornare in corsa: il Tar annulla il rinvio al Consiglio dei Ministri e impone al Ministero dell’Ambiente di decidere entro un mese. Il Tar ha accolto il ricorso della società Tep Renewables (Bellocchi Pv) srl contro il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, rimettendo in moto l’iter autorizzativo dell’impianto agrivoltaico da 28,38 megawatt nel territorio di Cartoceto. Il percorso era partito nel 2021. Dopo studi, consultazioni e valutazioni tecniche, nel novembre 2024 la Commissione tecnica aveva espresso un parere favorevole di compatibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

