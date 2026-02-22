Agrigento | muro crollato lavori urgenti per un milione di euro

Un crollo improvviso di un muro a via San Vito ha causato l’interruzione di alcune attività commerciali. Le forti piogge del ciclone Harry hanno indebolito le fondamenta, portando al cedimento della struttura. Le autorità hanno immediatamente avviato lavori di riparazione, destinando oltre un milione di euro per mettere in sicurezza l’area. Gli operai stanno lavorando senza sosta per completare le riparazioni entro poche settimane. La strada rimane chiusa al traffico nelle zone interessate.

Agrigento, via San Vito: partiti i lavori dopo il crollo causato dal ciclone Harry. Ad Agrigento sono iniziati i lavori di ricostruzione del muro di via San Vito, crollato a causa del ciclone Harry. L’intervento, urgente e con un costo inferiore al milione di euro, mira a ripristinare la viabilità e la sicurezza per i residenti, tra cui anziani e persone con disabilità motorie. Un intervento urgente per ripristinare la sicurezza. Agrigento si prepara a voltare pagina dopo i danni causati dal ciclone Harry. I lavori di ricostruzione del muro di via San Vito, crollato a causa della violenta perturbazione dello scorso mese, sono finalmente partiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

