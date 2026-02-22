Gli autisti dei bus di Roma affrontano aggressioni, sassaiole e spari, soprattutto nelle zone periferiche, dove episodi violenti aumentano di frequente. Le principali cause sono i risse tra passeggeri e i tentativi di blocco dei mezzi. Le vetture vengono spesso danneggiate e gli autisti si sentono insicuri durante il servizio. Le forze dell'ordine registrano un incremento di questi incidenti, che coinvolgono sia linee pubbliche che private. La situazione resta critica in molte aree della città.

Dopo i colpi d'arma da fuoco che hanno colpito un bus, i sindacati hanno prodotto un elenco di linee e capolinea più pericolosi della città. L'obiettivo è quello di accorpare le fermate ed evitare le zone più a rischio Dalle periferie al centro, senza distinzione tra le linee gestite da Atac e quelle dai privati del trasporto periferico. Una vera e propria mappa della paura che chi guida, ogni giorno, i mezzi di Roma ha ben stampata nella mente. Strade e capolinea che i lavoratori vorrebbero evitare ma che, per garantire il servizio pubblico, percorrono quotidianamente a proprio rischio e pericolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Rapine in strada a Brescia: la mappa della paura tra aggressioni e scippiA Brescia, un giovane è stato vittima di una rapina perché gli aggressori lo hanno circondato fuori da un locale, minacciandolo con una pistola e un coltello.

Aggressioni agli autisti di bus, verranno istituiti osservatori territoriali per individuare le aree criticheDopo l’ultimo episodio di aggressione agli autisti di bus, le autorità annunciano l’istituzione di osservatori territoriali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Aggressioni, sassaiole e colpi di pistola. La mappa della paura degli autisti dei bus di Roma.

Aggressione a colpi di katana. Fugge al posto di blocco. Arrestato per tentato omicidioPerugia, 30 dicembre 2025 – Un posto di blocco per un controllo di routine. La fuga nei boschi apparentemente immotivata se non fosse che l’uomo in fuga, una volta fermato, fosse destinatario di una ... lanazione.it

Sassaiole, schiaffi e pugni. La Filt Cgil Taranto denuncia le condizioni di insicurezza in cui sono costretti a lavorare gli operatori e i conducenti di Kyma Mobilità. Più di 100 episodi di violenza negli ultimi mesi. La FILT chiede l'intervento delle istituzioni. - facebook.com facebook