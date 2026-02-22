Aggredisce un agente e scappa dagli uffici di polizia | caccia all' uomo anche con l' elicottero a Boccadifalco

Un uomo ha aggredito un agente e poi è fuggito dagli uffici di polizia a Boccadifalco, creando scompiglio nella zona. La fuga è avvenuta mentre si stavano completando le formalità di identificazione prima del trasferimento a Trapani. Dopo aver colpito l’agente, ha scavalcato le mura e si è dileguato tra le vie del quartiere. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciarlo, anche con l’ausilio di un elicottero. La ricerca continua senza sosta.

L'episodio è avvenuto nella nuova cittadella di via Pitrè dove uno straniero, destinatario di un decreto di espulsione e da trasferire al Cpr di Milo, nel Trapanese, è riuscito a darsi alla macchia. Una fuga rocambolesca, scavalcando muri di cinta, filo spinato ed erbacce. Le ricerche sono in corso da ore senza esito Erano rimasti pochi atti da compilare e il fotosegnalamento prima del trasferimento nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Milo, a Trapani, ma improvvisamente si è scagliato contro un poliziotto, è scappato dagli uffici della polizia e, dopo aver scavalcato le mura di cinta, è riuscito a darsi alla macchia.

