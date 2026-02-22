Un uomo ha aggredito con un’accetta i vicini di casa, provocando grande paura in famiglia. La lite si è scatenata venerdì pomeriggio in viale Pellini, quando l’uomo ha colpito moglie, marito e un bambino nel passeggino. La polizia è arrivata rapidamente dopo una chiamata di emergenza. I vicini si sono barricati in casa, mentre l’aggressore si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Aggredisce con un’ascia i vicini di casa: moglie, marito e il figlioletto che era nel passeggino. Momenti ad alta tensione, venerdì pomeriggio, in viale Pellini, dove la squadra volante è intervenuta in seguito a una chiamata di soccorso per una violenta aggressione in corso ai danni di una donna. La segnalazione raccontava di un giovane armato dell’accetta che si era avventato contro la donna. Come poi appurato dagli agenti della Volante, il presunto aggressore, un italiano di 21 anni, affetto da problemi di salute, si sarebbe accostato alla donna, sua vicina di casa, mentre si trovava con il marito e il figlio di pochi anni, per poi colpirla con l’accetta a un fianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Minacce di morte ai vicini e porte spaccate a martellate, arrestato 43enne: una donna scappata da casa per il terroreUn uomo di 43 anni è stato arrestato a Roma Nord con l'accusa di minacce di morte e atti persecutori nei confronti di vicini di casa.

Leggi anche: Picchiata a morte dentro casa dal marito, i vicini di casa: “Una famiglia normale, lui mai maleducato”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Aggredisce i vicini di casa con l’accetta. Terrore per una famiglia in via Pellini; La lite di condominio a Calco, aggredisce la vicina con lo spray al peperoncino: una 60enne rischia di perdere la vista; Perugia, aggredisce con l’accetta famiglia di vicini: mamma ferita, figlio cade dal passeggino; Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri: arrestato.

Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri: arrestatoI militari dell'Arma allertati dai vicini. Per la donna sono state attivate le tutele del Codice rosso, convalidato l'arresto dell'uomo ... rainews.it

Lite fra vicini nel Frusinate, uno aggredisce l’altro e lo manda all’ospedale: è la seconda voltaContinuano i litigi fra vicini nel Frusinate: dopo essere finito all’ospedale una prima volta, a seguito di una seconda aggressione un 80enne è finito nuovamente al nosocomio. Leggi le notizie prima ... fanpage.it