Agenzia di viaggi fittizia a Gubbio Vacanze truffa tante segnalazioni

Un'agenzia di viaggi a Gubbio ha attirato numerosi clienti con promozioni irresistibili, ma molte di queste offerte si sono rivelate false. Le persone hanno scoperto troppo tardi che le vacanze promesse non esistevano o erano molto diverse da quanto pubblicizzato. Le segnalazioni aumentano, mentre i clienti chiedono chiarimenti e rientri. La situazione ha generato preoccupazione tra chi aveva già versato acconti considerevoli. Le autorità indagano sulle modalità utilizzate dall’agenzia.

© Lanazione.it - Agenzia di viaggi fittizia a Gubbio. Vacanze truffa, tante segnalazioni

Offerte allettanti per vacanze da favola a costi fuori mercato, che però si sono rivelate un inganno. È quanto emerge dal servizio dell’emittente televisiva TRG, che ha portato alla luce un’ agenzia di viaggi fittizia con sede a Gubbio. Tutto è partito da alcune segnalazioni di aspiranti viaggiatori che, dopo aver versato caparre anche consistenti, non hanno più ricevuto alcun riscontro e non sono più riusciti a mettersi in contatto con il presunto operatore a cui avevano anche inviato soldi. L’agenzia, che scriveva sulle proprie pagine social di avere la sede in una nota via della prima periferia cittadina, si muoveva soprattutto sul web, con un sito ora oscurato e profili social ricchi di immagini di clienti soddisfatti, probabilmente generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it Titolare di un’agenzia di viaggi scomparsa, il giallo di Antonella Ago: “Vacanze pagate ma non possiamo partire”Antonella Ago, 63 anni, titolare di un’agenzia di viaggi di Fano, è scomparsa improvvisamente. Inchiesta sull’agenzia viaggi chiusa, Antonella Ago irreperibile: si indaga per truffa. Aeroporti al setaccioUn’inchiesta è in corso riguardo alla chiusura dell’agenzia di viaggi gestita da Antonella Ago, attualmente irreperibile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scoperta agenzia di viaggi fittizia con sede a Gubbio; Agenzia di viaggi fittizia a Gubbio. Vacanze truffa, tante segnalazioni; Sospensione condizionale pena: quando è negata?. Sparisce la titolare dell’agenzia viaggi. I clienti ai carabinieri: «Ho pagato 6mila euro e ora non parto»FANO Un fitto giallo ha avvolto la città di Fano nelle giornate seguenti l’Epifania. Antonella Ago, sessantatreenne titolare dell’agenzia viaggi ‘Il vicolo dei viaggi’ in via Marino Froncini, in pieno ... ilmessaggero.it Fano, sparisce la titolare dell’agenzia viaggi. Le denunce dei clienti ai carabinieri: «Ho pagato 6mila euro e ora non parto»Un giallo nel giallo, perché nella giornata di mercoledì è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’agenzia un post che pubblicizza una vacanza in Giappone. La figlia della donna, dopo averla ... corriereadriatico.it Buon Compleanno Agenzia Viaggi Fifla ! 20 anni di attività. 20 anni di sogni trasformati in partenze, di valigie chiuse con il cuore pieno di emozioni, di volti incontrati e viaggi organizzati con passione. Da quel giorno dell’inaugurazione — con l’emozione negli - facebook.com facebook