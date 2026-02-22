Agenti ‘antidroni’ sventano consegna di droga e cellulari in carcere

Un drone che trasportava droga e cellulari è stato intercettato e neutralizzato dalla Polizia Penitenziaria di Napoli Poggioreale, causando il fermo di due persone. Gli agenti hanno individuato i piloti, che avevano a disposizione un altro velivolo, mentre si trovavano sul tetto di un edificio vicino al carcere. Le forze dell’ordine hanno agito tempestivamente per bloccare la consegna illecita e hanno sequestrato il mezzo volante. La scoperta ha permesso di evitare che materiali proibiti entrassero nel penitenziario.

Tempo di lettura: 2 minuti Un drone che trasportava droga e cellulari è stato intercettato e neutralizzato dal servizio antidroni della Polizia Penitenziaria di Napoli Poggioreale: gli agenti hanno individuato e arrestato due piloti, dotati di un altro velivolo, sorpresi sul tetto di uno dei palazzi che si trovano di fronte al penitenziario partenopeo. Sequestrati complessivamente due droni, 15 smartphone (con batterie supplementari, cavi e alimentatori), 150 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina e 20 grammi di crack. I due sono stati trasferiti nel carcere dove intendevano reecapitare stupefacenti e cellulari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Aggressioni agli agenti, droga e telefoni cellulari in carcere: nuova bufera sulla DogaiaNelle ultime settimane, all’interno del carcere della Dogaia sono aumentati gli episodi di violenza e illegalità.

Leggi anche: Carcere di Barcellona, scoperti cellulari e droga

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Osapp, agenti sventano fuga dopo udienza Tribunale TorinoIl tentativo di fuga dopo un'udienza al Tribunale di Torino è stato sventato da tre agenti della polizia penitenziaria. Lo riferisce l'Osapp in una nota, spiegando che l'episodio è avvenuto ieri ... ansa.it

CASA CIRCONDARIALE PAOLA | Sequestrato drone con droga e cellulari: il Sappe chiede tecnologie antidroni e più agenti in servizio - facebook.com facebook