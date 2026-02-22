Un esperto di sicurezza ha condotto un test sull’intelligenza artificiale, coinvolgendo un agente straniero senza che l’interessato ne fosse consapevole. Durante l’esperimento, l’individuo ha notato come l’IA rispondesse a domande delicate, rivelando vulnerabilità inattese. La prova ha messo in evidenza quanto le tecnologie avanzate possano influenzare le interazioni quotidiane, anche senza che si noti immediatamente. La situazione si è sviluppata in modo inaspettato, lasciando spazio a molte domande sulla privacy.

Qualche giorno fa ho condotto un esperimento involontario, o forse sarebbe più onesto dire che l’esperimento lo ha condotto qualcun altro su di me, senza saperlo. Ho aperto una conversazione con Claude, il chatbot di Anthropic, e ho iniziato a fare domande su Alberto Pagani — me stesso — fingendo di essere un utente curioso. Volevo capire cosa si costruisce, in rete e nell’immaginario, attorno a chi si occupa professionalmente di intelligence e sicurezza. Il risultato è stato istruttivo, e non nel senso che speravo. Partendo da informazioni tutte vere e tutte pubbliche — la mia partecipazione a un convegno alla Reichman University di Tel Aviv, i miei rapporti con il Centro Studi Americani, la presentazione di un mio libro a un evento finanziato dall’ambasciata americana, un keynote speech a un incontro promosso da Moody’s all’ambasciata Usa — l’Intelligenza Artificiale ha cominciato, con tutta la sua ragionevolezza algoritmica, ad alimentare un profilo ambiguo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leggi anche: Caroline Pagani vince la Targa Tenco 2025 con “Pagani per Pagani”

Studenti cavie dell’IA: l’esperimento della scuola d’élite con due ore al giorno di lezioniAlpha School ha avviato un esperimento innovativo in cui gli studenti frequentano solo due ore di lezione quotidiane, sfruttando l’intelligenza artificiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Oggi vi aspettiamo con due spettacoli di "Lavoreremo da grandi", la commedia divertente e folle di Antonio Albanese e con uno dei candidati agli Oscar come al miglior film e miglior film straniero, "L'agente segreto". ORARI "Lavoreremo da grandi": ore 17, - facebook.com facebook

film: sentimental value film straniero: the secret agent regia: one battle attore: ethan hawke attrice: rose byrne attore non prot: stellan attrice non prot: amy madigan sceneggiatura originale: sinners sceneggiatura non originale: bugonia musica: hamnet costumi: x.com