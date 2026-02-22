Affitti brevi come la tecnologia sta rivoluzionando il check?in e il check?out

L'uso di serrature intelligenti e codici digitali sta cambiando il modo di gestire gli affitti brevi. La crescente diffusione di queste tecnologie elimina le chiavi tradizionali, semplificando i processi di check-in e check-out. Sempre più ospiti e host preferiscono strumenti digitali per garantire maggiore sicurezza e praticità. Questa innovazione si concretizza in soluzioni pratiche che riducono i tempi di attesa e migliorano l'esperienza complessiva. La domanda di sistemi smart continua a crescere nel settore.

Affitti brevi sempre più smart: meno chiavi, più device La pietra angolare della nuova esperienza di check-in è la smart lock: serrature elettroniche che consentono l'ingresso all'alloggio senza bisogno di chiavi fisiche. Il tutto tramite codici temporanei, smartphone o chiavi digitali condivise via app. Questi sistemi possono essere collegati a Property Management System (PMS) e piattaforme come Airbnb o Booking, generando automaticamente codici validi solo per il periodo della prenotazione e attivabili al momento dell'arrivo. In Italia esistono soluzioni come OK Home, che vanno oltre la semplice apertura della porta: offrono self check-in autonomo anche senza connessione Internet, gestione dei portoni condominiali senza approvazione assembleare e integrazione con PMS per gestire agilmente in un'unica piattaforma check-in, raccolta documenti, comunicazioni e tasse di soggiorno.