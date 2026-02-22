Affidati due progetti per rafforzare la rete a sostegno dei fragili

Il Comune ha avviato due progetti per migliorare l’assistenza alle persone con disabilità, motivati dall’esigenza di offrire servizi più efficaci. Questi interventi prevedono anche un nuovo approccio nella collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore, coinvolgendo direttamente le realtà locali. L’obiettivo è rafforzare la rete di sostegno e garantire un supporto più diretto alle famiglie. Le iniziative sono già in fase di implementazione e coinvolgono diversi operatori del settore.

Due nuovi progetti dedicati alle persone con disabilità e, soprattutto, un cambio di metodo nei rapporti tra Comune e Terzo settore. A Bellaria Igea Marina sono già stati assegnati due bandi di co-progettazione in ambito welfare, con l'obiettivo di costruire interventi più strutturati, condivisi e duraturi. La prima linea riguarda la 'Socializzazione e contrasto dell'isolamento' ed è stata sviluppata insieme all'associazione L'Arbre à Palabres. Il programma prevede attività distribuite lungo tutto l'anno: musicoterapia, movimento danzato, arteterapia e uscite culturali alla scoperta del territorio.