adriano simoncini il cantore della montagna

Adriano Simoncini, noto appassionato di montagna, è morto venerdì al policlinico Sant’Orsola all’età di 90 anni, dopo una lunga malattia. La sua passione per le tradizioni delle valli bolognesi lo ha portato a dedicare gran parte della vita alla diffusione della cultura locale tra le comunità montane. Simoncini ha lasciato un segno forte tra chi ha condiviso le sue passioni e i suoi studi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della montagna.

L’Appennino ha perso il suo cantore. Si è spento venerdì al policlinico Sant’Orsola, a 90 anni, Adriano Simoncini, ex insegnante e infaticabile divulgatore della storia e delle tradizioni delle valli bolognesi. Con Daniele Ravaglia, attuale presidente di Bologna Welcome, aveva fondato 33 anni fa il Gruppo studi Savena Setta Sambro, che ha diretto per oltre trent’anni assieme all’omonima rivista di storia e cultura locale. Nato a San Benedetto Val di Sambro, primo di dieci figli, Simoncini abitava da tempo a Pianoro: lascia la moglie Carla, i figli Fabrizio e Simona e un nipote. Era stato insegnante e dirigente scolastico a Vado, San Benedetto e Pianoro, ma la sua seconda vita era dedicata alla raccolta delle storie e delle tradizioni della montagna bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

