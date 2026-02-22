Addio Domenico la sottoscrizione di Libero | Cuore che batte

Il dolore di Patrizia Mercolino deriva dalla perdita del suo bambino di due anni e mezzo, morto a causa di un trapianto di cuore danneggiato. La madre ha deciso di creare una fondazione per ricordare Domenico e sensibilizzare sulla sicurezza degli interventi pediatrici. La sua scelta mira a mantenere vivo il ricordo del piccolo, coinvolgendo altri genitori e medici in iniziative di tutela e prevenzione. La famiglia ora si impegna a trasformare il dolore in un gesto di solidarietà concreta.

«Voglio lasciare un segno nel nome di Domenico». Facciamo nostre, in questo momento di grande dolore, le parole di mamma Patrizia Mercolino, che ha appena annunciato l’intenzione di costituire una fondazione la quale possa ricordare il suo bambino morto ad appena due anni e mezzo a seguito di un’operazione in cui gli è stato trapiantato un cuoricino “bruciato”. Per questo prosegue l’iniziativa di Libero, che intende mobilitare i lettori così da essere d’aiuto e da rendere effettivo quel desiderio: Domenico non sarà dimenticato. Il legale Francesco Petruzzi, che segue la famiglia di Domenico, ha spiegato che il progetto a cui pensano riguarderà «una fondazione per tutti i bambini che non possono essere trapiantati e per aiutare tutte le vittime di malpracties e di colpa medica». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

