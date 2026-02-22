Addio alle ricevute cartacee del Pos | cosa cambia per gli scontrini

Il ritiro delle ricevute cartacee del Pos elimina la necessità di conservare scontrini fisici, riducendo i rifiuti di carta e semplificando le operazioni fiscali. Questa novità deriva da una nuova normativa che permette di ricevere gli scontrini digitali direttamente sul telefono. I commercianti devono aggiornare i loro sistemi di pagamento per offrire questa funzionalità. I clienti potranno così gestire più facilmente le proprie spese quotidiane. La misura mira a modernizzare i pagamenti e a favorire l’uso di strumenti digitali.

A partire da marzo non sarà più necessario tenere da parte il tagliando stampato per dimostrare un pagamento elettronico, basterà conservare il documento digitale con tutte le informazioni sulla transazione eseguita Niente più contenitori con scontrini e bigliettini di carta da tenere da parte. Presto potremo dire addio all'obbligo di conservare tutte le ricevute cartacee dei pagamenti fatti con il Pos per poterle dichiarare e detrarre dalla dichiarazione dei redditi. Si tratta del primo passo di una vera e propria rivoluzione che porterà al graduale superamento di tutti gli scontrini cartacei.

Il governo ha deciso di eliminare l'obbligo di conservare le ricevute cartacee, a causa della diffusione dei pagamenti elettronici.

